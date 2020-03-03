Hedef: “Katma değeri yüksek stratejik ürün”

Hitit Üniversitesi’nin de “Makine ve İmalat Teknolojileri” alanında ihtisaslaşmasına karar verilen proje uyarınca bir araya gelen rektörler görüş alışverişinde bulunarak, işbirliği içerisinde yapılabilecekleri konuştu. Toplantıya; ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ ihtisaslaşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Düzce Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İdris Şahin, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, YÖK ve TÜBİTAK yetkilileri ile üniversite yöneticileri katıldı.

İlk olarak İdlib’de hain saldırı sonucu şehit düşen askerler için başsağlığı dileklerinin iletildiği buluşmada açılış konuşmasını yapan Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya 2016 yılında 41 üniversiteden beş pilot üniversite arasına seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin bugün 15 pilot üniversite rektörünü misafir etmekten mutlu olduklarını kaydetti.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ise üniversitelerin ve akademik birimlerin de kalkınma cephesinde ülkeye destek olmaları gerektiğini vurguladı. Gündoğan, ihtisaslaşma kapsamına alınan üniversiteleri yakından takip ettiklerini de kaydederek, bu tür toplantılarla bilgi ve tecrübe paylaşımı yaptıklarını dile getirdi. Tecrübe paylaşımının yapıldığı toplantı kapsamında son iki yılda tamamlanan faaliyetler ve bu faaliyetlerin bölgesel kalkınmaya etkisini anlattı.

Toplantıda TÜBİTAK AR-Ge Destek ve Süreç Yönetim Hizmetleri Grubu (ARGES) Direktörü Dr. Dilek Candan ise ‘6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun ve Yürütülen Süreçler ile Misyon Odaklı İhtisas Üniversitelerine Dair Süreç Önerileri’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Dilek Candan’ın sunumunun ardından rektörlerin ve katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

Toplantıda, daha sonra görüş alışverişinde bulunan üniversite rektörleri işbirliği yapılabilecek çalışmaları ele aldı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede Çorum ve bölgesine büyük bir ivme kazandıracak makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan HİTÜ’nün atmayı planladığı adımları, diğer üniversite rektörleriyle değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi. Prof. Dr. Öztürk, “Amacımız yükseköğretim kurumları olarak işbirliği yapmak suretiyle, ülkemize ve toplumumuza daha fazla katkıda bulunmaktır” dedi.

Hem eğitim hem de Ar-Ge potansiyelimizin yansıtılması anlamında işbirliklerinin sürdürüldüğünü söyleyen Öztürk, “Üniversitemizin ortaya koyduğu strateji ve şehrimizin sanayi potansiyeli ile birlikte makine ve imalat teknolojileri alanında katma değeri yüksek stratejik ürün miktarını arttırmayı hedefliyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Makine imalat teknolojileri anlamında şehrimize, bölgemize ve ülkemize katacağımız çok şey var” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Öztürk, ev sahibi üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile birlikte tüm rektörlere, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan’a ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, YÖK ve TÜBİTAK’tan katılımcılara teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

(Volkan SINAYUÇ)