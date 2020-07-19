“Hedef; 100 bin ton asfalt”

Çorum’un değişik bölgelerinde alt ve üst yapı çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Aşgın, “Ata Caddesi’nde daha önce yeni yol ve altyapı çalışmaları yapmıştık. Şimdi de asfaltla ilgili son rötuşlarımızı yapıyoruz. Ata 19, 20 ve 23. sokaklara toplam bin 250 ton asfalt serimi gerçekleştirmiş oluyoruz. Şehrimizin her mahallesinde, her noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buradaki çalışmalarımızdan sonra Ulukavak Mahallesi Çamdeğirmeni Sokaklara geçeceğiz. Birçok noktada asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimiz adeta şantiyeye döndü. Şehrimizin iklim koşulları elverdiği sürece bu yıl hedefimiz olan 100 bin tona ulaşacağız” diye konuştu. “SORUNLARIMIZLA BİR BİR İLGİLENİLİYOR”

Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin de yaptığı açıklamada Çorum Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla ilgili memnuniyetini ifade ederek, “Belediye Başkanım ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Hakikaten mahallemizdeki sorunlarla bir bir ilgileniliyorlar. Geçenlerde Aydınevler ve 102. sokaklarda yapılan çalışmadan sonra Ata Sokaklarda eksik kalan yerlerde Belediye Başkanımız ve Başkan Yardımcılarımızla yaptığımız görüşmeler sonucu iyi sonuçlar alıyoruz. Sayın Başkanım bize çok destek oluyor. Ben emeği geçen herkese mahalle sakinlerim adına çok teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)