Flaş HaberÇORUM FK’DA İSTİFA DEPREMİ!
HDF’den Vali Çiftçi’ye ziyaret
Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Başkanı İlker Çelik, Meclis Başkanı Dr. Atilla Ilıman ve diğer yöneticiler, önceki gün Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ettiler. (Haber Merkezi)
Güncel 26.12.2021, 18:46
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|24
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|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
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|17
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
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|18
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
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|P
|1. Man City
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|44
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|18
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|18
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|20
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|20
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|17
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|18
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|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
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|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
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|29
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|11. Espanyol
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|22
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|22
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|15. Mallorca
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|20
|16. Getafe
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|15
|17. Elche
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|15
|18. Deportivo Alaves
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|15
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|14
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|18
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