HDF’den CHP’ye ziyaret

Çorum olaylarının 40. yıldönümü anma etkinliklerine katılmak üzere Çorum’a gelen Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Yollu, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oymak, Yönetim Kurulu Üyesi Ferit Ercan, Gençlik Kolları Başkanı Ozan Oymak, Köy Dernekleri Yöneticisi Müslüm Cingöz ve Kadın Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Sefanur Oymak, CHP İl Başkanlığı’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Genel Başkan İbrahim Yollu ve beraberindekiler, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve diğer parti yöneticileriyle bir süre sohbet ederek ülke ve Çorum gündemini değerlendirdi.

Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu Başkanı aynı zamanda parti yöneticilerinden Ali Özgür Ispanak da ziyarette hazır bulundu.

Tahtasız ve Tokgöz ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, federasyon yetkililerine teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)