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“Haziran'da yapılacak sınavlar ertelensin”

Eğitim Sen Çorum Şube Yürütme Kurulu Başkanı Ali Ekber Beyaz, öğrencilerin eğitim hakkı ve sağlıkları için Haziran ayında yapılması planlanan tüm sınavların salgın tamamen bitene ve sınavların yapılabileceği bilim insanları tarafından açıklanana dek ertelenmesi gerektiğini söyledi.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:19
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“Haziran'da yapılacak sınavlar ertelensin”

4 Mayıs 2020 tarihinde yapılan kabine toplantısı sonrasında LGS ve YKS’nin Haziran ayında yapılacağının açıklanması ile konudan doğrudan etkilenen kesimlerin haklı olarak tepkisi yükseldiğini dile getiren Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, sınavın uygulanması durumunda sağlıkları ile ilgili risk oluşacağını düşünen milyonlarca öğrenci, eğitim ve bilim emekçisinin günlerce kararı alan siyasi iktidara oluşabilecek sorunları ve olumsuz sonuçları anlatmaya çalıştığını hatırlattı.
“İMZA KAMPANYASINA 17 BİN 2. 964 YURTTAŞ DESTEK VERDİ”
Siyasi iktidarın kamuoyunun tepkilerini yok sayması üzerine Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu tarafından 8 Mayıs 2020 tarihinde “LGS-YKS Ertelensin” talebi ile bir imza kampanyası başlatıldığını hatırlatan Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, yaptığı açıklamasında şunları söyledi:
“Uzaktan eğitime erişimi olmayan yüzbinlerce öğrencinin maruz kalacağı eşitsizlikler haftalardır anlatılmaya çalışılıyor. Öğrencilerin ailelerinin sosyo-ekonomik yapılarının öğrencilerin eğitimle ilgili alacağı sonuçları etki etmemesi gerektiği ilgili tüm kesimlerce ısrarla anlatılmaya çalışılıyor. Ancak, başta alınan kararlardan etkilenen kesimler olmak üzere, eğitimcilerin, ailelerin, bilim insanlarının ortaya koyduğu tüm düşünce, öneri, eleştiri ve talepler siyasi iktidar tarafından dikkate alınmamıştır. Bunun demokratik bir işleyiş olmadığının altının çizilmesi gerekmektedir.  Daha önce de belirttiğimiz üzere, demokratik işleyişte siyasi iktidarın ortaya konulan düşünce, eleştiri, öneri ve talepleri inceleyip gereğini yapması gerekirdi. Alışıldık şekilde, durum böyle olmadı.
Siyasi iktidarın kamuoyunun tepkilerini yok sayması üzerine, Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu tarafından 08 Mayıs 2020 tarihinde “LGS-YKS Ertelensin” talebi ile bir imza kampanyası başlatılmıştır. Başlattığımız imza kampanyası bugün (15 Mayıs 2020 ) itibarı ile sonlanmış bulunmaktadır. Salgından kaynaklı üniversitelerin ve okulların kapalı olduğu bir dönemde, sınırlı sürede devam eden kampanyamıza 17.964 yurttaş imza atarak destek vermiştir. Dönemin özellikleri ve sınırlılıkları dikkate alındığında katılım sayısının oldukça anlamlı olduğunun altının çizilmesi gerekmektedir. Eğitim Sen MYK’sı olarak, kampanyamıza imza atarak destek veren, öğrencilerimizin eğitim hakkı ve sağlıkları için duydukları kaygıyı ifade eden tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Kampanyanın iki önemli amacı vardı:
Öğrencilerimizin, eğitim ve bilim emekçilerinin sağlıkları açısından risk oluşturacak sınavların ertelenmesi. Uzaktan eğitime erişimi olmadığı için sınavların uygulanması durumunda ciddi eşitsizlikler yaşayacak öğrencilerle ilgili önlem alınması.
Kamuoyunun ve alınan karardan etkilenen kesimlerin düşünce, öneri ve eleştirilerinin yok sayılmasına tepki göstermek. Siyasi iktidar tarafından dikkate alınmayan düşünce, öneri ve eleştirileri kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunarak tartışılmalarını sağlamak.
Sonuç olarak, kampanyamızı başlarken hedeflediğimiz amaçlara uygun olarak sürdürdük. Bugün itibarı ile kampanya sonuçlarını değerlendirdiğimiz bu metni ilgili kurumlar olan MEB, ÖSYM ve YÖK’e de göndererek, gereğinin yapılmasını bir kez daha talep edeceğiz. Kampanyaya katılanların verdiği mesaj çok açıktır; öğrencilerimizin eğitim hakkı ve sağlıkları için Haziran ayında yapılması planlanan tüm sınavlar salgın tamamen bitene ve sınavların yapılabileceği bilim insanları tarafından açıklanana dek ertelenmelidir.” (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 16.05.2020 11:21
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