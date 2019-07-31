Haziran’da ihracat yüzde 64.3, ithalat % 81.5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, Haziran ayına ilişkin olarak Çorum’a ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çorum’da 2019 Haziran ayında en fazla ihracat 43.9 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 41 milyon dolar ile BAE, 1 milyon dolar ile Almanya izledi.

Türkiye'de; Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Haziran ayında 1 milyar 74 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 685 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 640 milyon dolar ile Fransa ve 613 milyon dolar ile İtalya takip etti.

EN FAZLA İTHALAT BAE'YE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2019 Haziran ayında en fazla ithalat 47.2 milyon dolar ile BAE'ye gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 6.6 milyon dolar ile Irak ve 4.2 milyon dolar ile Ukrayna izledi.

Türkiye'de; Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Haziran ayında 1 milyar 537 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 276 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 192 milyon dolar ile Almanya ve 919 milyon dolar ile ABD izledi.

İHRACATTAKİ EN BÜYÜK PAY KIYMETLİ TAŞLAR AİT

Çorum’dan yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 87,5 milyon dolar değeri ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralara ait. Bu değeri 4,3 milyon dolar ile kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçalan, 1,7 milyon dolar ile seramik mamulleri izlemekte.

2019 Haziran ayında Çorum ilinde yapılan ithalat içerisindeki paylara bakıldığında 53,1 milyon dolarlık değeri ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar ilk sırada yer almakta. Bu değeri 5,1 milyon dolar ile gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler ve 1,4 milyon dolar ile hububat izliyor. (Haber Merkezi)