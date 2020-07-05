Haziran’da fiyatı en çok artan ürün sivri biber ve taze fasulye
Çorum’da tüketici fiyatları bazında Haziran’da en yüksek fiyat artışı yüzde 25,13 ile sivri biber ve yüzde 19ile taze fasulyede gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 30,9 ile sarımsak oldu.
Güncel 05.07.2020, 17:08
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Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesi için Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre Orta Karadeniz’de enflasyon bir önceki aya göre %0,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,52 bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) %12,9 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,57 oranında arttı.
Orta Karadeniz’de Haziran ayında fiyatı en çok artan ürünler; sivri biber (%29,13), taze fasulye (%19) ve şehirlerarası otobüs ücreti (%13,34) olurken, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler ise sarımsak (%-30,7), kuru soğan (%-21,1) ve domates (%-19,46) oldu. (Haber Merkezi)
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