Hazır Elbiseciler’de Necati Şimşek tekrar başkan seçildi

Çorum Hazır Elbiseciler Odası’nın 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 42’nci maddesi gereğince düzenlenen genel kurulu Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapıldı.

Divan Başkanlığını ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün yaptığı kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Genel kurulda daha sonra Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları okunarak müzakere edildi. Gelir, gider ve bilanço ile tahmini bütçenin okunarak onaylandığı genel kurulda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı ibra edildi.

Kongrede yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları, aylık ücretlerin, huzur hakları, yolluk ve konaklama ücretleri belirlenirken ardından ise dilek ve temennilere geçildi.

Birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınması hususunda yönetim kuruluna yetki verilen genel kurulda birliğin muvafakati alınmak kaydıyla üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amaçlarıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak etmek, amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurmaya karar ve bu konudaki işlemleri yürütmek, ayrıca açılmış ve açılacak olan Avrupa Birliği ve diğer projelere odanın gerekli maddi ve manevi katılımların sağlanması için yönetime yetki verilen genel kurulda daha sonra ise başkan adayları Muharrem Eker ve Necati Şimşek birer konuşma yaptı.

Oda Başkanı Necati Şimşek 27 yıldır başkanlık yaptığı odayı bir mühürle devraldığını ve bugüne kadar özellikle hazırladıkları Avrupa Birliği projeleri sayesinde yüzlerce kişiyi iş sahibi yaptıklarını dile getirdi. Bugüne kadar AB projeleri sayesinde 5 milyon TL civarında bir paranın Çorum’a girmesini sağladıklarını kaydeden Necati Şimşek son olarak hazırladıkları 300 bin Euro’luk bir AB projesinin daha onay aldığını dile getirdi.

Kongrede daha sonra seçime geçildi. Buna göre iki adayın yarıştığı seçimde mevcut başkan Necati Şimşek 200 oy alarak yeniden oda başkanlığına seçildi. Rakibi Muharrem Eker ise 118 oy da kaldı. Necati Şimşek başkanlığındaki oda Yönetim Kurulu; “Şükrü Özden, Sevilay Çağlayan, Hasan Buyruk, Muhterem Aydıner, Ali Sığlam ve İsmail Yıldırım”dan, Denetim Kurulu ise İsmail Emre Öz, Utku Mergen ve Yasin Kahramantekin’den oluştu.



(Volkan SINAYUÇ)

