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Hazır Elbiseciler Odası, kadın üyelerini kahvaltıda buluşturdu

Çorum Hazır Elbiseciler Odası, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle oda üyesi kadın esnafı kahvaltıda bir araya getirdi.

Hazır Elbiseciler Odası, kadın üyelerini kahvaltıda buluşturdu

Çorum Hazır Elbiseciler Odası, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle oda üyesi kadın esnafı kahvaltıda bir araya getirdi.

09 Mart 2020 Pazartesi 20:45
Hazır Elbiseciler Odası, kadın üyelerini kahvaltıda buluşturdu

Geçtiğimiz Pazar günü Havuzbaşı Cafe & Restaurant’ta gerçekleşen ve birlik ve beraberliğe vesile olan kahvaltılı etkinliğe çok sayıda oda üyesi kadın esnafı katıldı.

Kahvaltının ardından bir konuşma yapan Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenledikleri kahvaltı programına katılan tüm oda üyesi kadın esnafa teşekkür ederek başladığı konuşmasında, tüm Çorumlu kadınların günlerini kutladı.

Kendilerinin kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit parçası olduğuna inanan bir gelenekten geldiklerini kaydeden Oda Başkanı Şimşek, “Kadına değer vermek, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Biz de oda olarak eğitimler vererek, kadınların meslek sahibi olması ve çalışma hayatına kazandırılması için yaptığımız projelerle üzerimize düşen görevi yaptığımızı düşünüyoruz. Kadınlar sadece 8 Mart’ta hatırlanmamalı ve onlara gereken değeri her gün vermeliyiz. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyor, gününüzü kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okunurken, etkinlik oda üyesi kadınlar arasında büyük bir kaynaşmaya da vesile oldu.

(Haber Merkezi)

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