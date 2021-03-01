Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kripto para açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca dünya genelinde yaygınlaşan ve büyük bir alana ulaşan kripto paralara ilişkin, “Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz” denildi.
Güncel 01.03.2021, 15:14
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında, “Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir” ifadeleri yer aldı.
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