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“Hazine son iki yılda tükendi”

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, AK Partinin kuruluş felsefesinden saptığını ifade etti.

Güncel 09.08.2020, 20:30 09.08.2020, 19:24
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“Hazine son iki yılda tükendi”

Gelecek Partisi Merkez İlçe 1. Olağan Kongresi’ne telefondan görüntülü olarak katılan Üstün, kimsenin ekonomiden, yasaklardan, baskıdan ve yolsuzluklardan söz edemediğini ekonominin alt üst olduğunu ancak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevinden alınamadığını vurguladı. Ülkenin artık bir aile yönetimine döndüğünü söyleyen Üstün, vatandaşın işin farkında olmadığını, bin bir emekle kurdukları AK Parti’nin evlat ve damat uğruna mahvedildiğini kaydetti.

Hazinenin iki yılda tükendiğini, işsizliğin ise tavan yaptığını kaydeden Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, dövizin fırlarken Türk lirasının ise pula döndüğünü, tüm bunlara rağmen Berat Albayrak’ın onurunun kurtarılmaya çalışıldığını ancak asıl kurtarılması gerekenin milletin ve Türkiye’nin onuru olması gerektiğini söyledi. (Erkan BAYATLI)

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