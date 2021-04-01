Hayvanların kulak küpeleri birliklerde ücretsiz takılacak

Protokol esaslarına göre birlikler üyelerini hayvanlarına ücretsiz kulak küpesi takacaklar. Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay ve Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şaban Sarıca İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ile Çorum Tarım ve Orman Müdürlüğünde protokol imzaladı.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, “İlimiz, bitkisel üretiminin yanında hayvansal üretimi ile de büyük bir potansiyele sahip. İlimiz pek çok tarımsal alanda olduğu gibi Damızlık Yetiştiriciliği Birlikleri'nin ve diğer üretici birliklerinin ülkemizdeki ilk örneklerinin temellerinin atıldığı İl olup bununla birlikte hayvansal üretimini tarımsal endüstri ile tamamlamış bir üretim merkezi ve ülkemizin markalaşmış süt ve süt ürünleri kuruluşlarına sahiptir” diye konuştu.

Büyükbaş sığın ve manda, küçükbaş koyun ve keçi cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi kapsamında birliklere üye kişilere ait hayvanların, ilgi yönetmelik, genelge ve talimatları çerçevesinde, İl genelinde sığır, manda ve koyun keçi cinsi hayvanların kayıt altına alınması çalışmalarında yetkilendirilmesi ve uygulamalara aktif olarak katılmasının sağlanması ve Çorum ili idari sınırları içinde olmak üzere il genelindeki hayvanlara kulak küpesi takılarak tanımlanması ve kayıt altına alınması amacıyla protokolün gerçekleştiğini dile getiren Orhan Sarı konuşmasında şunları söyledi; “Müdürlük olarak üretici birliklerine her zaman duyarlı olduk. Hizmetin daha hızlı ve verimli sunulması için bu gün imzalanan protokolde olduğu gibi yetkilerimizi birliğimiz ile paylaştık. Protokolün üreticilerimize ve birliklerimize hayırlı olmasını diliyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

