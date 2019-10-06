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“Hayvanlara sahip çıkalım, koruyalım”

Her yıl 4 Ekim’de kutlanan Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

“Hayvanlara sahip çıkalım, koruyalım”

Her yıl 4 Ekim’de kutlanan Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

06 Ekim 2019 Pazar 21:40
“Hayvanlara sahip çıkalım, koruyalım”

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi’nde çeşitli okullardan gelen öğrencilerle bir araya gelen Dr. Halil İbrahim Aşgın hayvanların korunması ve onlara sahip çıkılması gerektiğinin mesajını verdi.

Minik öğrencilerle birlikte hayvanları da seven Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ziyaretinde eşi Feyza Aşgın, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın, Özel Kalem Müdürü Fatih Özüyağlı, Çorum Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Çorum Hayvan Hakları Koruma Derneği başkanı ve üyeleri de eşlik etti.

Kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın hayvanların Allah’ın emanetleri olduklarını ve bu emanetlere sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın konuşmasının ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde Sahipsiz Sokak hayvanları Geçici Bakım Evi merkezi içerisinde kurulan küçük hayvanat bahçesini gezerek öğrencilerle birlikte hayvanları sevdi.

(Haber Merkezi)

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