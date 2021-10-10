Hayvanlara kötü davranan 17 kişiye 70 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğü yaban hayatı tedavi çalışmaları kapsamında 2021 yılında 58 hayvanın tedavisi yapılarak doğaya bıraktı. 2002-2020 yılları arasında ise bin 4 hayvanın tedavisi yapılarak doğal yaşam alanlarına salındı. Yaban hayatı yemleme çalışmaları kapsamında ise kış döneminde 3 bin 800 kg yem vahşi hayvanlar için doğaya konuldu.

Bölge müdürlüğünün av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında 2021 yılında 150 kişiye toplam 247 bin 969 TL idari para cezası kesildi. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ise 2021 yılı içerisinde 17 kişiye 'hayvanlara kötü muamele ya da işkence' suçundan toplam 70 bin 205 TL idari para cezası kesildi.

AV PULU SATIŞINDAN 351 BİN TL GELİR ELDE EDİLDİ

Avcılık ve belgelendirme çalışmaları kapsamında bu yıl 5 avcılık kursu açıldı. 93 kişi bu kurslardan avcılık belgesi almaya hak kazandı. 2021-2022 av döneminde satılan bin 711 puldan 351 bin 370 TL gelir sağlandı. Son verilere göre bölgedeki aktif avcı sayısı 4 bin 679 olarak güncellendi. (İHA)

