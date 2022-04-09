Hayvanlar susuzluğa mahkûm bırakıldı

Bu duruma tepki gösteren köy sakinleri, su oluklarının 2 yıl önce çobanlar tarafından, arazine otlayan hayvanlar ve doğada yaşayan canlılar için yaptırıldığını söyledi.

Yer altı su kaynağı ile beslenen olukların bulunduğu arazinin Milli Emlak’a ait olduğu gerekçesiyle kaldırıldığını ifade eden köy sakinleri, bu yanlıştan biran önce dönülmesini ve su oluklarının yenilenerek tekrar yapılmasını istediler.

Ayrıca, su olukları kepçeyle yıkılırken, jandarma ekiplerinin de köy çevresinde güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Büyükdivan Köyü Muhtarı Servet Aksoy, “köyümüzde bulunan çobanlar, 2 yıl önce ormanlık alana hayvanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla su oluğu yaptı. Su oluklarını farkında olmadan hazine arazisi üzerine yapmışlar. Alaca Kaymakamlığı ise ilçe sınırlarında olduğu için kepçe ile olukları söktü. Şimdi hayvanlarımız susuzluğa mahkum edildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü veya İl Özel İdaresi söktürülen olukların yerine yenisini yapsın. Köy halkımız zor durumda bırakıldı” dedi.

(Haber Merkezi)