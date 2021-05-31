Hayvanlar doğaya renk kattı

İlçede baharın gelmesiyle birlikte küçükbaş hayvancılığın yaygın yapıldığı yerlerde, küçük ve büyükbaş hayvanların otlaklarda buluşması renkli görüntüler oluşturdu. Koyun, keçi ve büyükbaş hayvanlar, baharın gelişiyle ahırlarından çıkarılarak otlaklara salındı. Hayvancılıkla geçimini sağlayan çiftçiler, hayvanlarını doğayla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çiftçiler, şunları ifade ettiler, “Baharın gelmesiyle birlikte hayvanlarımız otlaklarla buluşturduk. Kışın içeri de bakımını yaptığımız hayvanlarımız artık doğayla iç içe. Bu sene yağmur ve kar yağışı bol oldu. Ot çok şükür bol. Bereketli bir yıl olur inşallah. Allah sezonumuzu hayırlı eylesin.”

(Haber Merkezi)

