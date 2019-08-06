“Hayvancılıkta kendi kendine yeten ülkelerden biri olacağız”

Çorum Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin Koç Teke Üretim İstasyonu’nun açılışında ülkede tarım ve hayvancılığa yapılan destekleri anlatan Genel Müdür Yardımcısı Ceylan, bu işletmenin de ülkemizin hayvancılığına büyük katkılar sağlayacağına inandığını vurguladı.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı nüfus artışı nedeni ile gıdanın öneminin kat kat arttığını, bu kapsamda alternatifi olmayan hayvansal gıdanın da bu alanda önemli bir yer edindiğini belirten Ceylan, “Bütün dünyadaki gelişmiş ülkelerdeki gibi Türkiye’de hükümetimiz olarak da hayvancılığa destekler vermekteyiz. Son yıllarda da hükümetimiz yetiştiricilerin daha çok, daha düzgün ve daha kaliteli üretmesi için desteklerini kat kat artırmıştır. Bu destekler yetiştiricilerimizin anasının ak sütü gibi helal olsun. Bunun karşılığında yetiştiricilerimiz neler yapıyor. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Basında da ara ara yanlış bilgiler millete yanlış veriliyor” şeklinde konuştu.

Yaptığı açıklamada ülkemizde büyükbaş hayvan varlığının 2002’den beri yüzde 74 artarak 9.9 milyondan 17.2 milyona; küçükbaş hayvan varlığımız yüzde 44 artışla 31 milyondan 46 milyona; süt üretimimiz yüzde 163 artışla 8,4 milyon tondan 22.1 milyon tona; kırmızı et üretimimiz yüzde 166 artışla 420 bin tondan 1,1 milyon tona çıktığını söyleyen Cengiz Ceylan, bu üretim sayesinde ülkemiz hayvancılığının geliştiğini ve belli bir noktaya geldiğini açıkladı.

Küçükbaş hayvancılığın bizim ülkemize en uygun hayvancılık biçimi olduğunu da dile getiren Ceylan, “Bu kapsamda önümüzdeki dönemde de damızlık hayvan sürüsü yetiştiricilerine yönelik bir desteği de başlatacağız. Bu sayede hayvancılık gelişecek ve üretimimizle kendi tüketimimizi karşılar hale geleceğiz. Sonrasında ise ihraç yolu açılacak. Mesela 2018 yılında 335 milyon dolarlık süt ürünü ihraç ettik. Damızlık Koç-Teke Üretim İstasyonu da bunlara katkı sağlayacaktır. Böyle bir işletmenin açılışından büyük mutluluk duydum. Bu işletmelerin sayısının artması ülkemizin geleceği için çok önemli. Bu işletmeye katkı sağlayan Valimiz ve Milletvekilimize teşekkür ediyorum. Bu yatırıma cesaret eden birliğimize şükranlarımı sunuyorum. Bu işletmenin hayvancılığın gelişimine hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)