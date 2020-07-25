“Hayvancılık sektöründe katma değeri artırmalıyız”

Gazetemizi ziyaret eden Haydar Yıldırım, Eylül ayında yapılacak olağan kongrede Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı’na aday olacağını belirterek, “Mesleki sorunları çözmede maharetli, iç çekişmelere takılıp enerjisini heba etmeyen, misyonunu tanzim ve tespit etmiş, bu misyonunu taşıyacak vizyonunun ideal ve heyecanını taşıyan bir mesleki birliktelik oluşturmak şiarımız olacaktır” dedi.

Kuş uçmaz kervan geçmez coğrafyalarda, her türlü iklim şartlarında, gece-gündüz demeden fedakarca çalışan veteriner hekimlerin, salgın hastalıklara karşı mücadeleleri ile tarih sayfalarında yer aldıklarını vurgulayan Yıldırım, yerelde sorunları çözüp genele ışık tutan bir anlayışla hizmete talip olduğunu ifade etti. (Haber Merkezi)