“Hayvancılık memleket için milli bir meseledir”

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından merkeze bağlı Sevindikalan köyünde 12 dekarlık arazi üzerine kurulan Damızlık Koç Teke Üretim İstasyonu’nun açılışına katılan Vali Mustafa Çiftçi, 2006 yılında kurulan birliğin bugüne kadar önemli işler başardığını söyledi.

Birlik beraberlik içinde bu çalışmaların daha ileri noktalara taşınabileceğine dikkat çeken Vali Çiftçi, tarım dendiğinde zirai faaliyetler, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık gibi alt sektörlerin akla geldiğini hatırlattı.

Türkiye’nin ve ilimizin bir tarım memleketi olduğunu ve hayvancılığın ise memleket için milli bir mesele olduğunu dile getiren Vali Çiftçi, “Coğrafi olarak iklim şartları olarak hayvancılık için bütün şartlar elverişlidir. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için son derece uygun bir coğrafyada yaşıyoruz. Az önce yapılan konuşmalarda 2018 yılında ülkede 47 milyon küçükbaş hayvan varlığı var olduğu söylendi. Bunun ilk etapta 60 milyon orta vadede ise 100 milyona çıkması halinde bir çok sorunun beraberinde çözüleceğine inanıyorum. En azından et sorununa kalıcı bir çözüm getirecektir” diye konuştu.

Koyun yetiştiriciliği yönünden Van, Konya ve Şanlıurfa’nın ilk sırada, keçi yetiştiriciliğinde ise Mersin, Antalya ve Siirt’in ilk sıralarda yer aldığını hatırlatan Vali Çiftçi; “Çorum’u bu seviyelere çıkarmak iddialı bir hedef ama bunun için gayretler çok önemli. Bu konuda gayretlerimizi artırmalıyız. İlimizde 241 bin koyun keçi mevcudumuz var. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Geçmişte kurbanlar küçükbaş hayvanlardan seçiliyordu. Tercihler değişti artık büyükbaş hayvanlar kurban ediliyor. Küçükbaşta bu oran 2-3 milyon civarına düştü. Son 15 yılda küçükbaş hayvancılıkta yüzde 44 artış yaşandı. Ülkemizde 270 bin kişi küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyor.

Çobanlık peygamber mesleği. Bizler de sorumluluğumuz maiyetimiz altında bulunanlardan sorumlu olarak birer çobanız. Birliğimiz ilimizde hayvan sayısının artırılması ıslahı geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması noktasında faaliyetlerini sürdürüyor. Biz de Özel İdaremiz aracılığıyla Milletvekilimizle beraber her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. 2008 yılında Özel İdare’nin dokunuşuyla bu seviyeye gelen birliğin yem deposu, traktör, yem kırma makinesi gibi eksiklerini de biliyorum. İmkanlarımız dahilinde desteğimiz devam edecektir. Birliğe çalışmalarında başarılar dilerken, Milletvekilimize de bugüne kadarki çaba ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.

(Volkan SINAYUÇ)