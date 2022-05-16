Hayvancılığın sorunları hakkında bilgi aldılar

DEVA Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Ali İhsan Merdanoğlu, Kurucu ve Disiplin Kurulu Üyesi Abdurrahim Aksoy ve Kurucu Üye Prof. Dr. İhsan Günaydın’dan oluşan heyet, Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret etti.

DEVA Çorum İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Merkez İlçe Başkanı Şerafettin Ahıskalı ve Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’dan hayvan yetiştiricilerinin sorunları ve talepleri hakkında bilgi alındı. (Haber Merkezi)

