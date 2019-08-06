“Hayvancılığın ıslahı bizim ilk önceliğimiz”

Çorum Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin Sevindikalan köyünde hayata geçirdiği Damızlık Koç Teke Üretim İstasyonu’nun açılışına katılan Milletvekili Ceylan, 2002 yılından beri iktidarlarının üreticilere bir çok konuda destek vererek tarım ve hayvancılığın bu seviyeye gelmesine katkı sağladığını vurguladı.

Çorum’da artık güzel işlerin daha hızlı yapıldığını belirterek bunda tarım kuruluşlarının birlikte hareket etmesinin de payının büyük olduğunu anlatan Milletvekili Ceylan, Vali Çiftçi’nin de tarıma karşı ayrı bir duygusallığı bulunduğunu, Çorum çiftçisi için onun bir şans olduğunu ve bugüne kadar ne talep edildiyse tüm destekleri sağladığını açıkladı.

Çorum’un küçükbaş hayvancılıkta son yıllarda kaliteyi artırarak bir artış sağladığını, bunda üreticilerin bakım ve besleme konusundaki başarısının önemli olduğunu söyleyen Ahmet Sami Ceylan, hükümetin ilimizdeki hayvancılık ve üretimi verdiği desteğin 196 milyon TL’ye ulaştığını kaydetti.

Çorum’da 240 bin koyun ve keçi varlığı olduğunu, bu hayvanlar için geçen yıl destek tutarının 72 milyon TL olduğunu, koyun keçi desteğinin de 4 milyon TL’ye ulaştığını anlatan Milletvekili Ceylan, ilimizde yürütülen 3 ıslah projesinde koyun –keçi varlığının 16 bin adet olduğunu ve bu sayının artırılması gerektiğini açıkladı.

“Bizim için hayvancılığın ıslahı birinci önceliğidir. Sağlıklı ve kaliteli ıslah edilmiş küçükbaş hayvanımız olursa Türkiye hayvancılığına katkı sağlamış oluruz” diye konuşan Milletvekili Ceylan, ilimizde yıllardır aynı oranda uygulanan küçükbaş desteğinin 25 TL olduğunu, ıslah projesindeki üreticilerin ise 24-40 TL destek aldığını açıkladı.

Çorum’da Koç-Teke İstasyonu’nun açılışını yaptıklarını hatırlatarak bu proje ortaya çıktığında ilimizin kapsam dışı olduğunu Şevket Avcı başkandan öğrendiklerini, Bakan Faruk Çelik nezdinde yaptıkları girişim sonucunda 37 il arasına girildiğini belirten Ceylan, Çorum için iyi olan şeyleri sonuna kadar takip etmeyi sürdüreceklerini de bildirdi.

Çorum’daki bu üretim istasyonunun bir araştırma merkezi gibi çalışacağına inandığını, üzerine düşen her desteği vermeye hazır olduğunu belirten Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada yetiştirdiğimiz kaliteli koç ve tekelerin ilimiz küçükbaş hayvancılığına çok büyük destek vereceğine ayrıca bölge illerine de örnek olacağına inanıyorum. Geçen yıl Vali Beye rica ettik. Birliğe 40 bin lira Özel İdare kaynaklarından aktarılarak 34 kuzu alınıp şu anda koç oldular. Ayrıca Birliğim Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü üreticilerden ve sivil toplum örgütlerini desteklediği “Birliğime bir katkıda sen sun” isimli kampanyasını destekliyoruz. Bu istasyonu Çorum üreticisine örnek yapacağız. Ayrıca ıslah projesi kapsamında Tarım Bakanlığı’ndan 120 bin TL ödenek birliğimize geldi. Bu parayla TİGEM Çiftliği’nden alınan 73 damızlık koç üreticilerimize dağıtıldı. İlimizde hayvancılığa yapılacak tüm projeler Tarım ve Orman Komisyonu üyesi olarak yakın takibimizde ve Tarım Bakanlığı projelerinin başarı ile Çorum’da uygulamamız ve örnek olmamız gerekir. Bizler sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz”

AK Parti iktidara geldiği günlerde tarım ve hayvancılık alanında bir çok desteğin olmadığını hatırlatarak son bir yılda Çorum tarımına toplamda 200 milyon TL destek sağlandığını söyleyen Ceylan bunların hepsinin Recep Tayyip Erdoğan sayesinde olduğunu, bu nedenle ülkemizin bekası bayrağımızın huzur içinde dalgalanması için birlik beraberliğimizin korunarak Recep Tayyip Erdoğan etrafından kenetlenerek dimdik durmayı sürdürmemiz gerektiğini, bu sayede ise ülkenin 2023-2053 ve 2071 hedeflerine daha seri şekilde ulaşacağına inandığını sözlerine ekledi.

Milletvekili Ceylan, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı’ya da göreve geldiği günden beri yaptığı güzel işler nedeniyle teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)