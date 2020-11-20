Hayvancılığın geliştirilmesine 1 milyon lira hibe desteği

Sarı, Sungurlu ilçesinde düzenlenen "Hayvan Irklarının Geliştirilmesi ve Suni Tohumlama Projesi" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, proje kapsamında Sungurlu, Boğazkale ve Uğurludağ ilçelerine bağlı bazı köylerdeki çiftçilere ücretsiz suni tohumlama hizmeti verileceğini söyledi.

Proje kapsamında suni tohumlama metoduyla yerli sığır ve kırık sığır ırklarının ıslahı yapılarak çiftçilerin gelirinin artırılmasını hedeflediklerini belirten Sarı, bu sayede köylerden il merkezine göçün önlenmesinin amaçlandığına işaret etti.

Proje bölgelerinde yer alan köylerin merkeze uzaklığı ve yollarının mevsim koşullarından olumsuz etkilenmesinin, verilen suni tohumlama hizmetlerini zorlaştırdığını dile getiren Sarı, şunları kaydetti:

"Bu durum yetiştiricilerin maliyetlerini de yükseltmektedir. Bu proje ile hem bu sıkıntılar giderilecek hem de ilçelerimizde hayvancılığın gelişmesine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlanacak. Bakanlığımız bu proje için 1 milyon lira ödenekle Çorum hayvancılığına büyük katkı sağlamıştır. Projede en önemli görev yetiştiricilerimize düşmektedir. Başarı sağlayabilmemiz için üreticilerimizin işlemlere yardımcı olmaları ve projeyi takibi gerekmektedir."

Sarı, projenin iki yıl devam edeceğini, üreticilerden ücret alınmadan suni tohumlama yapılacağını anlattı.

Toplantıya Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve çiftçiler katıldı.