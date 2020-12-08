“Hayvancılığın gelişmesi için önemli bir adım atıldı”

Osmancık’ın Güvercinlik Köyü'ndeki mera ıslah projesinin açılışına katılan Vali Çiftçi, hayvancılığın gelişmesi için meralara ihtiyaç olduğunu belirterek, “Çalışmanın başarıya ulaşması ile birlikte daha önceden 5-6 ton ot verimi elde edilirken bu 220-230 tonlara ulaşmış olacak. Bu da bu bölge açısından hayvancılığın gelişmesi açısından önemli rakamlardır” dedi.

Öte yandan Çorum'un sanayi, tarih ve turizmin yanı sıra tarım şehri olduğunun altını çizen Vali Çiftçi, “İlimiz gerek hayvancılık gerek bitkisel üretim olsun bunlardan yıllık olarak 4 milyar 275 milyon liralık tarımsal girdi sağlamış oluyor.

Bu rakamlarla beraber ilimizin milli ekonomiye gayri safi milli hasılaya sağlamış olduğu katkı açısından Türkiye'de 32. sıradayız. Bu manada Çorum'un hatırı sayılır bir yeri var tarım ve hayvancılık açısından” şeklinde konuştu.

Vali Çiftçi, mera ıslah projesinin hayırlı olması dileklerini ileterek, konuşmasında şunları ifade etti:

“Projenin başarılı olmasını canı gönülden arzu ediyorum. Çalışmanın başarıya ulaşması ile birlikte daha önceden 5-6 ton ot verimi elde edilirken bu 220-230 tonlara ulaşmış olacak. Bu da bu bölge açısından hayvancılığın gelişmesi açısından önemli rakamlardır. Emeği geçenleri tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum.” (Haber Merkezi)