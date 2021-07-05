“Hayvancılığa destek tebliği yürürlükte”

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesi başvuruları 1 Temmuz’da başlayıp 30 Temmuz’da sona ereceğini söyleyen Sarı, “Hibe programı kapsamında başvurusu onaylanan gerçek ve tüzel kişiler; büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli yeni ahır, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı / rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımı yatırımlarında, üst sınırlara kadar olan kısım için % 50 oranında hibe desteğinden yararlandırılır” dedi.



Onaylanan ve yatırıma başlanan projelerin 30 Kasım 2021 tarihine kadar tamamlanması gerektiğini kaydeden Sarı, “30 Kasım 2021 tarihine kadar yatırımlarını tamamlamayanlara 2021 yılı bütçe uygulama esasları çerçevesinde ek süre verilemez ve hibe ödemesi yapılmaz. Proje kapsamında başvurular ve aranan şartlar konusunda İl Müdürlüğümüze başvurularak ayrıntılı bilgi alınabilir. Bu kapsamda yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya rehabilitasyon/kapasite artırımı, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı, makine, alet ve ekipman alımı(yem hazırlama makinesi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, otomatik suluk, hayvan kaşıma ünitesi) konuları desteklenecektir. Hibe tutarları Bakanlığın belirlediği üst limitleri aşmamak kaydıyla gerçekleşme bedelleri üzerinden belirlenecek olup, hibe oranı %50 olacaktır.

Başvurular 01.07.2021-30.07.2021 tarihleri arasında İl Tarım ve Orman Müdürlüklerince alınacak, hibe almaya hak kazanan yatırımcıların inşaat ve alım faaliyetlerini ek süre uzatımı olmaksızın 30.11.2021 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir” dedi.

Hibe programına 21.05.2021 tarihi itibari ile en az 1 yıllık Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı aktif hayvancılık işletmesi olan gerçek ve tüzel kişilerin (Kolektif Şirket, Limited Şirket, Anonim Şirket, Yetiştirici Birlikleri, Üretici Birlikleri) katılabileceğini kaydeden Sarı, başvuru aşamasında “Hibe Başvuru Formu (Ek-1), Ön Proje Formatı (Ek-2), Tahmin Sabit Yatırım ve Termin Plan Tablosu (Ek-4), Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Bakanlık kayıt sistemlerine 21.05.2021 tarihi itibari ile en az 1 yıl öce kayıtlı olduğuna dair belge, adli sicil kaydı, inşaat yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait aidiyet belgesi ve çadır alımı için başvurularda Göçer Belgesi” istendiğini bildirdi. (Haber Merkezi)

