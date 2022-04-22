Hayvan yetiştiricilerine 2021 yılı destek ödemeleri başladı

Ceylan, 2021 yılı birinci altı aylık buzağı desteklemesi döneminde Çorum’da bireysel veya yetiştirici/üretici örgütlerine üye olmak üzere toplam 9 bin 570 yetiştirici işletmesinin toplam 30 bin 33 adet buzağısı için 14 Milyon TL ödeneceğini açıkladı.

2021 yılı son dönem çiğ süt destekleme prim ödemesi için de 2 bin 231 yetiştiriciye 2 Milyon TL destek ödeneceğini kaydeden Milletvekili Ceylan, Ramazan Bayramı öncesinde Çorum’daki yetiştiricilere toplam 16 Milyon TL hayvancılık destek ödemesi yapılacağını vurguladı. (Haber Merkezi)

