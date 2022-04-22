Hayvan yetiştiricilerine 2021 yılı destek ödemeleri başladı
AK Parti Çorum Milletvekili, MKYK Üyesi ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, 2021 yılı 1'nci dönem buzağı destek primi ve 2021 yılı son dönem çiğ süt destekleme prim ödemelerinin dün itibariyle başladığını bildirdi.
Güncel 22.04.2022, 18:40
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Ceylan, 2021 yılı birinci altı aylık buzağı desteklemesi döneminde Çorum’da bireysel veya yetiştirici/üretici örgütlerine üye olmak üzere toplam 9 bin 570 yetiştirici işletmesinin toplam 30 bin 33 adet buzağısı için 14 Milyon TL ödeneceğini açıkladı.
2021 yılı son dönem çiğ süt destekleme prim ödemesi için de 2 bin 231 yetiştiriciye 2 Milyon TL destek ödeneceğini kaydeden Milletvekili Ceylan, Ramazan Bayramı öncesinde Çorum’daki yetiştiricilere toplam 16 Milyon TL hayvancılık destek ödemesi yapılacağını vurguladı. (Haber Merkezi)
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