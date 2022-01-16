Hayvan Pazarı’ndaki işyerlerine kiracı yok

Çorum BELTAŞ Enerji Ulaşıl Eğitim Spor ve İnşaat Hizmetleri A.Ş mülkiyetinde bulunan Hayvan Pazarı’ndaki işyerleri kiralanmak üzere ihale düzenledi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda BELTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede Ulukavak Mahallesi İskilip Caddesi Hayvan Pazarı içinde boş bulunan 6 adet dükkan açık teklif usulü ile ayrı ayrı iki yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edildi.

Hayvan Pazarı içinde No:116-O, 116-P, 116-R, 116-S, 116-T, 120-A adresindeki 72 – 154 metrekare büyüklüğündeki dükkanlar yıllığı 18 bin TL ile 39 bin 600 TL + KDV üzerinden ihale edilirken, dükkanları kiralamak için hiçbir talipli çıkmayınca ihale iptal oldu. (Volkan SINAYUÇ)

