Hayvan Pazarında ilgili kurum ve STK’lara yer tahsis edildi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan ticaretinin arttığı hayvan pazarında Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Mustafa Özankaralı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay ve Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serdar Doğan’dan oluşan heyet Çorum Belediyesi Hayvan Pazarında incelemede bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Çorum Belediyesi olarak bölgenin en büyük canlı hayvan pazarına yakışır bir hizmeti daha pazara gelen üreticilerimizin ayağına getiriyoruz. Yaptığımız inceleme ve tespitler doğrultusunda hayvan pazarına gelen üreticimizin ilgili kurum ve kuruluşların hayvan desteği konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığını tespit ettik. Hem bilgi alabilmeleri hem de işlemlerini çok daha kolay yapabilmeleri için hayvan pazarı içerisindeki büro formatındaki yerleri ilgili kurum ve STK’larımıza tahsis etme kararı aldık. Burada Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ziraat Odası, Kasaplar Odası, Veteriner Hekimler Odası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Çorum Süt Üreticileri Birliği, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve ilgili STK’larımız birer temsilci bulunduracak. Hayvan yetiştiricilerimiz bu kurum ve kuruluşlarla ilgili her türlü bilgiyi buradan alabilecekler. Buralar hayvan yetiştiricilerinin işlerini kolaylaştıran irtibat bürosu gibi çalışacak” dedi ve bu on numara beş yıldız hizmetin hayvan yetiştiricilerine hayırlı olmasını diledi.