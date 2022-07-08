Hayvan Pazarı’nda Danışma Ofisleri

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ziraat Odası, Esnaf Odaları Birliği, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Veteriner Hekimleri Odası için hayvan pazarı içerisinde oluşturulan danışma ofisleri aracılığıyla alıcılara ve satıcılara hizmet sunuluyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren oda ve birlik başkanlarıyla birlikte danışma ofislerini ziyaret etti. Başkan Aşgın, sektörde hizmet veren kurum ve kuruluşların bu ofislerde vatandaşlara hizmet sunacaklarını dile getirdi.

Türkiye’de ilk ve tek

Hayvan pazarında oluşturdukları danışma ofislerinin Türkiye’de ilk ve tek olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın “Burası 25 dönümlük pazar yerimiz içerisinde çok önemli bir alan. Bilinçli bir şekilde hayvancılık yapılması amacıyla danışma ofisleri oluşturduk. Herhangi bir sorun yaşayan üreticilerimiz doğrudan ilgili birimle görüşerek yardım alabilecekler. Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren oda ve birlikler, üreticilerin ve vatandaşların güvenle ve huzurla hayvan alım satım yapmalarını sağlayacaklar. Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz sözünü, hayvan pazarımızı örnek bir noktaya taşıyarak bir kez daha göstermiş olduk.” dedi.

STK’lardan teşekkür

Kendileri için danışma ofisi kurulan oda ve birlikler de Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Çorum Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şaban Sarı, “Bu yerleri bizlere tahsis ettiği için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Yılmaz Kaya da eski pazarın çamurdan geçilemediğini belirterek “Burada sunulan hizmetten çok memnununuz. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız hiçbir zaman bizden desteğini esirgemedi, kendisinden Allah razı olsun.” dedi.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serdar Doğan ve Çorum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay da yaptıkları açıklamada, danışma ofislerinin açılmasından ve hayvan pazarından sunulan hizmetlerden dolayı Başkan Aşgın’a teşekkür etti.

Çorum Hayvan Pazarı’nın Türkiye’nin en modern hayvan pazarı haline geldiğini dile getiren Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı da, “27 ilden hayvan ticareti için ilimize geliyorlar. Türkiye’de hayvan pazarı denilince akla Çorum geliyor.” dedi. Çorum Belediyesi ile birlikte tarım ve hayvancılık alanında çok verimli projelere imza attıklarını belirten Sarı, “Çorum’a ve üreticiye daha iyi hizmet vermek için güç birliğimiz devam ediyor. Önümüzdeki yıl da ilimizde hayvan borsası oluşturulması konusunda bir çalışmamız olacak. Belediye Başkanımızın destekleriyle bunu da başaracağız.” dedi.

Danışma ofislerinin Başkan Aşgın’ın fikirleri üzerine oluşturulduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, “Çiftçinin sorunlarının yerinde çözüleceği bir merkez oldu. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

(Haber Merkezi)