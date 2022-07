Hayvan Pazarı’nda bayram yoğunluğu

Bayrama sayılı günler kala besiciler, sabahın ilk saatlerinden itibaren Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı’nın yolunu tuttu. Hayvan pazarına getirilen büyük ve küçükbaş hayvanlar Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü veterinerleri tarafından denetimden geçirildi. Bölgenin en büyük hayvan pazarında, sabah erken saatlerde hayvan girişi ile başlayan denetimler gün boyunca devam etti. 3 bin büyükbaş ve 3 bin küçükbaş hayvan kapasitesi bulunan Çorum Belediyesi hayvan pazarına Çorum’un yanı sıra Türkiye’nin çeşitli illerinden de besiciler geliyor.

Çorum Belediyesi’nin hayvan pazarındaki hizmetleri hem alıcıları, hem de satıcıları memnun etti.

Öte yandan Halk Et Lokantası da pazara gelenlere hizmet veriyor. Hem satış yapan hem de kurban almak için pazarda bulunan vatandaşlar Halk Et Lokantası’ndan faydalanıyor. Belediye üreticilerin hayvan pazarından en verimli şekilde faydalanabilmesi için bu yıl Hayvan Pazarı içerisinde kurum ve STK’lara da yer tahsis etti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çorum Ziraat Odası, Esnaf Odaları Birliği, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Veteriner Hekimleri Odası için hayvan pazarı içerisinde danışma ofisleri tahsis edildi.

Ayrıca Belediye hayvan pazarına ulaşımı kolaylaştırmak için otobüs seferleri başlattı. 6-7-8 Temmuz’da saat 10.00 ile 15.00 arasında her saat başı otobüs seferleri düzenleneceği ve seferlerin Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ndeki merkez otobüs durağından kalkacağı dile getirildi.



(Haber Merkezi)