Hayvan pazarı yolu çileye dönüştü

İskilip-Çorum yolu üzerinde kurulan hayvan pazarı her pazartesi araç sürücüleri için büyük bir çileye dönüştü. Araçların kuyruk oluşturduğu yolda trafiğin ilerlemediğinden dert yanan sürücüler yetkililerden sorunu çözmesini istedi.

Hayvan pazarına gelen satıcı ve alıcıların araçlarını yolun hem sağına hem soluna park etmesinin trafiği aksattığını dile getiren bir vatandaş, “Yolun kenarı araçlarla dolu. Bu şekilde araçların park edilmesi kazalara davetiye çıkarıyor. Burada oluşan araç kuyruğuna çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.