Açıklamada ilde kurulan hayvan pazarı ile oto alım-satım pazarının Belediye tarafından gerekli tüm önlemlerin alınması, hijyen ve sosyal mesafenin sağlanması, alışveriş ve pazarlık esnasında kişiler arası herhangi bir fiziksel temas olmaması, maskesiz pazar alanına girilmemesi, hayvan pazarı ve oto alım-satım pazarı genel kurallarına uyulması şartıyla 26 Mayıs 2020 tarihinden itibaren açılmasına izin verildi. (Haber Merkezi)
Hayvan pazarı ve otopazarı açılıyor
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında olağanüstü olarak toplandı. Alınan kararlarda 15-20 yaş arasındaki gençlerin 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak şartıyla, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilecekleri dile getirilirken, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.