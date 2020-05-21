Hayvan pazarı ve otopazarı açılıyor

Açıklamada ilde kurulan hayvan pazarı ile oto alım-satım pazarının Belediye tarafından gerekli tüm önlemlerin alınması, hijyen ve sosyal mesafenin sağlanması, alışveriş ve pazarlık esnasında kişiler arası herhangi bir fiziksel temas olmaması, maskesiz pazar alanına girilmemesi, hayvan pazarı ve oto alım-satım pazarı genel kurallarına uyulması şartıyla 26 Mayıs 2020 tarihinden itibaren açılmasına izin verildi. (Haber Merkezi)