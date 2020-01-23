Hayvan Pazarı ve mezbaha otomasyonu için malzeme

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda Hayvan Pazarı ve Mezbaha Otomomasyon Sistemi Malzeme Alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık usul ile ihale düzenlendi.

Çorum Beltaş Enerji Ulaşım Eğitim Spor İnşaat Hizmetleri A.Ş bünyesinde bulunan Hayvan Pazarı ve Mezbahada kullanılmak üzere toplam 29 kalem otomasyon sistemi malzemesini kapsayan ve yaklaşık maliyeti 273 bin 296 TL olan ihaleye iki firma katıldı.

İhalede ilk olarak firmaların teklifleri ve belgeleri incelendi. Buna göre Salih Kocamaz 222 bin 500 TL teklif sunarken, Karses Elektronik Otomasyon San. Tic. Firması ise 532 bin 320 TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın tekliflerin ve firmaların belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla kendilerine bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)