Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
122268
ALTIN
296.700
DOLAR
5.9237
STERLİN
7.7751
EURO
6.5697

Hayvan Pazarı ve mezbaha otomasyonu için malzeme

Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı ile Mezbaha’nın otomasyon sistemi için malzeme alımı yapıyor.

Hayvan Pazarı ve mezbaha otomasyonu için malzeme

Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı ile Mezbaha’nın otomasyon sistemi için malzeme alımı yapıyor.

23 Ocak 2020 Perşembe 00:45
Hayvan Pazarı ve mezbaha otomasyonu için malzeme

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda Hayvan Pazarı ve Mezbaha Otomomasyon Sistemi Malzeme Alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık usul ile ihale düzenlendi.

Çorum Beltaş Enerji Ulaşım Eğitim Spor İnşaat Hizmetleri A.Ş bünyesinde bulunan Hayvan Pazarı ve Mezbahada kullanılmak üzere toplam 29 kalem otomasyon sistemi malzemesini kapsayan ve yaklaşık maliyeti 273 bin 296 TL olan ihaleye iki firma katıldı.

İhalede ilk olarak firmaların teklifleri ve belgeleri incelendi. Buna göre Salih Kocamaz 222 bin 500 TL teklif sunarken, Karses Elektronik Otomasyon San. Tic. Firması ise 532 bin 320 TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın tekliflerin ve firmaların belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla kendilerine bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Ankara-Sivas YHT yaz başında tamamlanıyor
Ankara-Sivas YHT yaz başında tamamlanıyor
Yapay mesane ile kanserden kurtuldular
Yapay mesane ile kanserden kurtuldular
YÖK ihtisaslaşacak 5 üniversiteyi daha açıkladı
YÖK ihtisaslaşacak 5 üniversiteyi daha açıkladı
Yaralı halde bulunan şahin tedavi edilecek
Yaralı halde bulunan şahin tedavi edilecek
Çorum Belediyesi su fiyatlarında yüzde 10 indirim yapacak
Çorum Belediyesi su fiyatlarında yüzde 10 indirim yapacak
Çorum FK güç depoladı
Çorum FK güç depoladı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim