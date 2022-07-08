Hayvan Pazarı lokantasına besicilerden 5 yıldız

Başkan Aşgın, hayvan pazarı içerisinde Belediye tarafından hizmete sunulan lokantayı da gezerek vatandaşların lokanta hakkındaki görüşlerini alma imkânı buldu. Hayvan besicileri ve kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar lokantanın mükemmel bir hizmet olduğunu ifade ederek Başkan Aşgın’a teşekkür etti.

Şehir dışından da geldiklerini ifade eden vatandaşlar “Sabahtan beri gıyabınızda çok güzel şeyler söyledik. Sizinle burada karşılaştığımız için çok mutluyuz. Önceleri mecburen çarşıya gidip yemek yiyebiliyorduk. Belediyemizin hizmete sunduğu lokantada çorbadan et yemeklerine, dönerden pilava kadar çok çeşitli yemekler mevcut.” diye konuştu.

Yemek tezgâhının başına geçen Başkan Aşgın, vatandaşlara yemek ve çay ikram etti. Aşgın, “Hemşehrilerimiz her şeyin en güzeline layık. O yüzden bizler de hizmetlerin en güzelini yapmaya gayret ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

