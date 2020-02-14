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Hayvan Pazarı kapatıldı

Çorum İl Hayvan Zabıtası Komisyon kararı gereğince merkez ve tüm ilçelerde olmak üzere hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığı bildirildi.

Hayvan Pazarı kapatıldı

Çorum İl Hayvan Zabıtası Komisyon kararı gereğince merkez ve tüm ilçelerde olmak üzere hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığı bildirildi.

14 Şubat 2020 Cuma 20:45
Hayvan Pazarı kapatıldı

Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, son zamanlarda ülke genelinde ve komşu illerde görülen şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarlarının kapatıldığını belirterek, “İlimizde bulunan hayvan pazarlarına çevre il ve ilçelerden yoğun hayvan hareketlerinin olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle hastalığın Çorum ve ilçelerine bulaşmasını ve yayılmasını önlemek amacıyla merkez ve ilçelerdeki tüm hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatılmasına karar verildi. Kapatılan hayvan pazarları hastalık riskinin ortadan kalkmasının ardından tekrar açılacak” dedi.

Sarı, şap hastalığını önlemek amacıyla hayvan pazarlarının kapatılmasının yanı sıra izinsiz hayvan sevkiyatının yapılmasının da yasaklandığını söyledi. (Haber Merkezi)

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