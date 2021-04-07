“Hayvan Pazarı için önlem şart”

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, İskilip yolu üzerinde bulunan Çorum Hayvan Pazarı’nın Pazartesi günü aşırı şekilde araç yoğunluğuna sahne olduğunu belirterek, yetkililerden bu konuda gerekli önlemi almalarını istedi.

Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında toplanan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda İskilip yolunun durumuyla ilgili Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Ertuğrul Dinç’e soru yönelten Torun, Pazartesi günleri Hayvan Pazarı önünde araç yoğunluğu yaşandığını ve bunun da trafiği ciddi anlamda tehlikeye attığını söyledi. (Taner ŞİMŞEK)

