Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 22°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101900
ALTIN
259.308
DOLAR
5.5636
STERLİN
6.8051
EURO
6.1580

Hayvan pazarı 1 Ağustos itibariyle sürekli açık

Vatandaşların kurbanlık alımlarını kolaylaştırmak üzere İskilip Yolu 5. Km’de bulunan Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı, 1 Ağustos itibariyle açılacak ve bayramın son gününe kadar sürekli açık olacak. Hayvan yetiştiricileri ile alıcıları en güvenli ortamda buluşturmak adına böyle bir karar aldıklarını belirten Başkan Aşgın, hayvan pazarı haricinde her hangi bir yerde hayvan satışının kesinlikle yasak olduğunu söyledi. Olası bir durumda zabıta ekiplerinin hayvan pazarı dışında yapılan alışverişe müdahale edeceğini ve cezai işlem uygulanacağını vurguladı. (Haber Merkezi)

Hayvan pazarı 1 Ağustos itibariyle sürekli açık

Vatandaşların kurbanlık alımlarını kolaylaştırmak üzere İskilip Yolu 5. Km’de bulunan Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı, 1 Ağustos itibariyle açılacak ve bayramın son gününe kadar sürekli açık olacak. Hayvan yetiştiricileri ile alıcıları en güvenli ortamda buluşturmak adına böyle bir karar aldıklarını belirten Başkan Aşgın, hayvan pazarı haricinde her hangi bir yerde hayvan satışının kesinlikle yasak olduğunu söyledi. Olası bir durumda zabıta ekiplerinin hayvan pazarı dışında yapılan alışverişe müdahale edeceğini ve cezai işlem uygulanacağını vurguladı. (Haber Merkezi)

01 Ağustos 2019 Perşembe 21:38
Hayvan pazarı 1 Ağustos itibariyle sürekli açık
İlgili Haberler
Otomobil TIR’a çarptı: 3 yaralı
Otomobil TIR’a çarptı: 3 yaralı
Halk otobüsleri ilk gün bedava
Halk otobüsleri ilk gün bedava
Mezarlıklara otobüs kaldırılacak
Mezarlıklara otobüs kaldırılacak
Belediye’den Kurban Bayramı tedbirleri
Belediye’den Kurban Bayramı tedbirleri
Hastane’nin 2. katından düşerek yaşamını yitirdi
Hastane’nin 2. katından düşerek yaşamını yitirdi
Fen Lisesi’nin ilk bine giren öğrencilerine plaket
Fen Lisesi’nin ilk bine giren öğrencilerine plaket
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim