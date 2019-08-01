Hayvan pazarı 1 Ağustos itibariyle sürekli açık

Vatandaşların kurbanlık alımlarını kolaylaştırmak üzere İskilip Yolu 5. Km’de bulunan Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı, 1 Ağustos itibariyle açılacak ve bayramın son gününe kadar sürekli açık olacak. Hayvan yetiştiricileri ile alıcıları en güvenli ortamda buluşturmak adına böyle bir karar aldıklarını belirten Başkan Aşgın, hayvan pazarı haricinde her hangi bir yerde hayvan satışının kesinlikle yasak olduğunu söyledi. Olası bir durumda zabıta ekiplerinin hayvan pazarı dışında yapılan alışverişe müdahale edeceğini ve cezai işlem uygulanacağını vurguladı. (Haber Merkezi)