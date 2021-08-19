Hayvan otlatırken vefat etti

Çorum'da çobanlık yapan 64 yaşındaki bir adam hayvanları otlattığı esnada arazide fenalaşarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; merkeze bağlı Cemilbey yolu üzerinde bir arazide çobanlık yapan Hüseyin Aktaş, hayvanları otlattığı esnada aniden fenalaştı.

Rahatsızlanması üzerine çeşmeye doğru yürüyen Aktaş'ı gören vatandaşların 112'yi aramaları üzerine köye ambulans sevk edildi. Köye gelen sağlık ekibi yere yığılan Hüseyin Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aktaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hüseyin Aktaş'ın zihinsel engelli olduğu ve abisi ile birlikte yaşadığı öğrenildi.

(Haber Merkezi)

