“Hayvan Hastanesi kısa sürede hayata geçecek”

Federasyon yöneticileri, yaptıkları incelemelerinin ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

HAYVANSEVERLERDEN ÇORUM BELEDİYESİ’NE TAM NOT

Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu (KARADENİZFED) Başkanı Nihal Erkoç, Çorum Belediyesi’nin başta sokak hayvanları olmak üzere yaralı ve bakıma muhtaç hayvanların tedavisiyle ilgili yaptığı çalışmalardan övgüyle söz etti. Erkoç, genel olarak illeri ziyaret ettikten sonra gördükleri eksikliklerin giderilmesi konusunda belediye başkanlarından taleplerde bulunduklarını belirterek, Çorum’daki uygulamalardan son derece memnun oldukları için Belediye Başkanı Aşgın’ı sadece teşekkür etmek için ziyaret ettiklerini belirterek, “Gördüğümüz güzellikler karşısında içimiz rahatladı” dedi.

“ÇORUM’DAN MUTLU AYRILIYORUZ”

Barınağı ziyaret ettiklerinde mükemmel bir oramla karşılaştıklarını vurgulayan Erkoç, “Ruhumuz dinlendi, mutlu olduk. Başkanımıza teşekkür etmek için geldik. Çorum’da hiçbir zaman hastalıklı ya da zayıf düşmüş bir hayvan görmedik. Şehirde böyle bir başkan olduğu için Çorum’dan mutlu ve içimiz rahat ayrılıyoruz” dedi.

“HARİKA BİR EKİP VAR”

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan da Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ederek, “Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret ettik. Buradaki hayvanların durumları bizi memnun etti. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çorum’da harika bir ekip var. Belediye Başkanımız da o ekibin lideri olarak, vicdan ve merhamet sahibi bir yönetici olarak o ekiple bütünleşiyor. Gördüğümüz şu ki; bizim hayvanlarımız burada yalnız değil.” dedi.

“HAYVANLAR DA BU ŞEHRİN SAHİPLERİ”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da hayvanlara verdikleri öneme değinerek, “İnsanlar nasıl ki bu şehrin sahibi ise hayvanlar da bu şehrin sahipleri. Kediler, köpekler bu sokakların sahipleridir. Allah, doğayı sadece insanlar için yaratmadı. Yeryüzünde hayvanların da yaşam hakları ve payları vardır. Biz, bu anlayışla tüm canlılara önem veriyoruz” dedi.

Çorum Belediyesi’nin “Hayvan Hastanesi” projesinden de bahseden Başkan Aşgın, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanların daha kapsamlı olarak tedavi edileceği bir projeyi en kısa zamanda hayata geçireceklerini açıkladı. (Haber Merkezi)