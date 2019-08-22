Hayriye & Süleyman çifti hayatını birleştirdi

Firdevs – Erol Kızıl çiftinin kızları Hayriye ile Hanife – Mithat Özel çiftinin oğulları Süleyman, coşkulu bir düğün töreni ile dünyaevine girdi.

Düğün törenine; Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Kunduzhan Mahallesi Kunduzhan Caddesi’nde damadın evinde düzenlenen yemeğin ardından gelin alma merasimi gerçekleştirildi. Genç çiftin düğün törenleri ise Yıldız Park Düğün Salonu’nda yoğun bir katılımla yapıldı. Davetliler genç çiftin mutluluklarına ortak olup coşku dolu saatler yaşadı.

Hayriye-Süleyman çiftinin nikahını ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı. Evlilik cüzdanını genç çifte teslim eden Başkan Aşgın, ömür boyu mutluluklar dileyerek her iki aileyi de tebrik etti.

ÇORUM HABER, Kızıl ve Özel ailelerini tebrik eder, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)