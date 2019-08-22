Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95394
ALTIN
277.906
DOLAR
5.7622
STERLİN
7.0705
EURO
6.3865

Hayriye & Süleyman çifti hayatını birleştirdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Çorum Gençlik Kolları emektarlarından Süleyman Özel, Hayriye Kızıl ile hayatını birleştirdi.

Hayriye & Süleyman çifti hayatını birleştirdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Çorum Gençlik Kolları emektarlarından Süleyman Özel, Hayriye Kızıl ile hayatını birleştirdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 20:15
Hayriye & Süleyman çifti hayatını birleştirdi

Firdevs – Erol Kızıl çiftinin kızları Hayriye ile Hanife – Mithat Özel çiftinin oğulları Süleyman, coşkulu bir düğün töreni ile dünyaevine girdi.

Düğün törenine; Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Kunduzhan Mahallesi Kunduzhan Caddesi’nde damadın evinde düzenlenen yemeğin ardından gelin alma merasimi gerçekleştirildi. Genç çiftin düğün törenleri ise Yıldız Park Düğün Salonu’nda yoğun bir katılımla yapıldı. Davetliler genç çiftin mutluluklarına ortak olup coşku dolu saatler yaşadı.

Hayriye-Süleyman çiftinin nikahını ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı. Evlilik cüzdanını genç çifte teslim eden Başkan Aşgın, ömür boyu mutluluklar dileyerek her iki aileyi de tebrik etti.

ÇORUM HABER, Kızıl ve Özel ailelerini tebrik eder, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Zirve Yaz Spor Okulu’nda sosyal ve kültürel etkinlik
Zirve Yaz Spor Okulu’nda sosyal ve kültürel etkinlik
Elitpark Hastanesi’ne deneyimli üroloji uzmanı
Elitpark Hastanesi’ne deneyimli üroloji uzmanı
Toplu taşıma işi 10 yıllığına Ulaş’ta
Toplu taşıma işi 10 yıllığına Ulaş’ta
Toprak Koruma Kurulu toplandı
Toprak Koruma Kurulu toplandı
Şahin, Dodurga Kaymakamı Abdulkadir Işık’ı ziyaret etti
Şahin, Dodurga Kaymakamı Abdulkadir Işık’ı ziyaret etti
Engellilerin sorunları ve çözüm önerileri iletildi
Engellilerin sorunları ve çözüm önerileri iletildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim