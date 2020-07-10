Hayri Koldaş son yolculuğuna uğurlandı
Çorum Hitit Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkan Vekili, aynı zamanda Yorgancılar, Çeyizlik Eşya İmal ve Perdeciler Esnaf Odası Başkan Vekili Murat Koldaş’ın babası Hayri Koldaş, son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel 10.07.2020, 20:05
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AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kadir Karakuş'un kayınpederi olan Hayri Koldaş, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.
Merhumun cenazesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Ulumezar’da toprağa verildi.
Cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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