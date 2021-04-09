Çorum İl Özel İdaresi’nden emekli Hayri Cebeci vefat etti.

Abide Cebeci’nin eşi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli Ruhi Cebeci ile Zehra, Leyla, Oğuz, Yavuz ve Selim Cebeci’nin babası Hayri Cebeci’nin cenazesi, bugün Ulumezar’ta ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)