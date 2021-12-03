Hayrettin Karaman Çorum'da

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Çorumlu akademisyen Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen bir söyleşi kapsamında Çorum’a geldi. Karaman daha sonra Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın konuğu oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Ülkemizin önemli ilim adamlarından, değerli hemşehrimiz ve büyüğümüz Prof. Dr. Hayrettin Karaman hocamızı şehrimizde ağırladık; Çorumlu Obası Gençlik Kampı, Dikiciler Arastası ve Tarihi Velipaşa Hanı’mızı gezdik. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde hocalarımız, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizle bir araya geldik” dedi.

Karaman geçtiğimiz günlerde “Alevi genç ile sünni bir kız evlenemez” fetvasıyla tepki çekmişti.

