Hayrettin Hayranoğlu kalp krizinden hayatını kaybetti

Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden, Hayrettin Hayranoğlu vefat etti.

Hayranoğlu Mermer kurucularından Hayrettin Hayranoğlu, bir süre önce kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

Özel Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 20 gündür tedavisi süren Hayrettin Hayranoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayranoğlu’nun cenazesinin dün saat 13.30’da Özel Hastane alınarak 14.00’de Ulumezar’da düzenlenen törenle toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

