Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -1°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
120792
ALTIN
307.411
DOLAR
6.0485
STERLİN
7.8623
EURO
6.5545

Hayırseverlerin gönderdiği 400 torba un dağıtıldı

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, bu yıl iş adamları ve hayırseverlerin de katkıları ile 1000 kişiye ulaştıklarını belirterek, bu yardımların devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Hayırseverlerin gönderdiği 400 torba un dağıtıldı

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, bu yıl iş adamları ve hayırseverlerin de katkıları ile 1000 kişiye ulaştıklarını belirterek, bu yardımların devam etmesini beklediklerini kaydetti.

17 Şubat 2020 Pazartesi 21:00
Hayırseverlerin gönderdiği 400 torba un dağıtıldı

Bahçelievler Mahallesinde de çok sayıda ihtiyaç sahibi aile bulunduğuna dikkat çeken Muhtar Hasan Kızıltepe, bu aileleri tespit ettiklerini ve zaman zaman iş adamları ve hayırseverlerin gönderdikleri yardımları teslim ettiklerini anlattı. Son olarak bir iş adamının gönderdiği 400 torba unun Karşıyaka Ortaokulu yanında önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini söyleyen Kızıltepe, “Allah hayırlarını kabul etsin. İş adamlarımız ve hayırseverlerimizden yardımların devam etmesini bekliyoruz” dedi.

(Erkan BAYATLI)

İlgili Haberler
32 yıl sonra yeniden sahneleniyor
32 yıl sonra yeniden sahneleniyor
Ahlatcı ve Sarıoğlu’na Erdoğan’dan teşekkür
Ahlatcı ve Sarıoğlu’na Erdoğan’dan teşekkür
Kızılay’dan “kan” çağrısı
Kızılay’dan “kan” çağrısı
Bölgede yaşlı nüfus artıyor
Bölgede yaşlı nüfus artıyor
Özgür ve Güvenli Üniversite
Özgür ve Güvenli Üniversite
Belediye küçük el aleti ve hırdavat malzemesi alıyor
Belediye küçük el aleti ve hırdavat malzemesi alıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim