Hayırseverlerin gönderdiği 400 torba un dağıtıldı

Bahçelievler Mahallesinde de çok sayıda ihtiyaç sahibi aile bulunduğuna dikkat çeken Muhtar Hasan Kızıltepe, bu aileleri tespit ettiklerini ve zaman zaman iş adamları ve hayırseverlerin gönderdikleri yardımları teslim ettiklerini anlattı. Son olarak bir iş adamının gönderdiği 400 torba unun Karşıyaka Ortaokulu yanında önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini söyleyen Kızıltepe, “Allah hayırlarını kabul etsin. İş adamlarımız ve hayırseverlerimizden yardımların devam etmesini bekliyoruz” dedi.

(Erkan BAYATLI)