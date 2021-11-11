Hayırseverlerden kışlık mont ve ayakkabı yardımı

Ziya Gökalp İlkokulunda öğrenim gören öğrencilere yurt dışında yaşayan Çorumlu hayırseverler tarafından kışlık mont ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Yardımlar ihtiyacı olan öğrencilere öğretmenleri tarafından dağıtıldı. Öğrencilere yapılan yardımlardan dolayı Okul Müdürü Turgut Çağlayan, hayırseverlere teşekkür etti. (Haber Merkezi)

