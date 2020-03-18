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“Hayırseverle muhtaç arasındaki köprü”

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, amaçlarının hayırseverler ile muhtaç olan insanların arasında köprü görevi yapmak olduğunu belirterek gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için ayrıntılı araştırma yaptıklarını dile getirdi.

“Hayırseverle muhtaç arasındaki köprü”

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, amaçlarının hayırseverler ile muhtaç olan insanların arasında köprü görevi yapmak olduğunu belirterek gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için ayrıntılı araştırma yaptıklarını dile getirdi.

18 Mart 2020 Çarşamba 19:38
“Hayırseverle muhtaç arasındaki köprü”

Yapılan yardımlar çerçevesinde acil ihtiyacı olanları önceleyerek sınıflandırma yaptıklarını belirten Öztekin, "Muhtaç durumda birçok insan var. Hayırseverleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için biraz daha ayrıntılı araştırma yapıyoruz. Gayemiz hayırseverin Allah rızası için verdiğini gerçekten hak sahibi olana ulaştırmaktır. Bize başvuru yapan aileleri öncelikle olarak evlerini ziyaret ederek hem kendilerini yakinen tanımış oluyoruz hem de ihtiyaçlarını tam belirlemiş oluyoruz.
Muhtaçları rencide etmeden yardım ulaştırmaya gayret ediyoruz” dedi. 
Yardım yaparken muhtaçları rencide etmediklerini vurgulayan Öztekin, hayırseverlerin yardımlarını gönül rahatlığıyla kendilerine ulaştırabileceklerini söyledi. 
Bir hafta içerisinde 150 öğrenciye kıyafet ve ayakkabı dağıtımı yaptıklarını anlatan Öztekin, Dodurga’nın köylerinden, Alaca’nın köylerine, Laçin’in köylerinden Çorum merkezindekilere kadar ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyeceklerini ulaştırdıklarını vurguladı. Öztekin, “Siz de Cansuyu Derneğimizle iletişime geçerek bu kardeşlerimizin yüzünün gülmesine sağlayabilirsiniz. Bu üç aylarda yardıma muhtaç kişileri unutmayan hayırseverlere teşekkür ediyor, Cenabı Allah’ın da kıyamet günü onları unutmamasını niyaz ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)
 

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