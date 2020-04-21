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Hayırsever firma sahibi her gün 150 ekmek bağışlayacak

Çorum Belediyesi, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar ile koronavirüs mağdurları için yardımlarının düzenli olarak sürdürüyor. Hayırsever esnaf, işadamı ve kamu personeli de yardımlarını Gıda Bankası kanalıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırma imkanı buluyor. 

21 Nisan 2020 Salı 20:08
Hayırsever firma sahibi her gün 150 ekmek bağışlayacak

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın çağrısı üzerine Çorum Belediyesi Gıda Bankasına bağışlar her geçen gün artarak devam ediyor. Çorum’un en eski ekmek fırınlarından olan Tomaklar Ekmek Fırını da Başkan Aşgın’ın çağrısına duyarsız kalmayarak Gıda Bankasına her gün 150 ekmek bağışta bulunma kararı aldı. Koronavirüs salgını sona erene kadar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Çorum Belediyesi Gıda Bankasına her gün 150 ekmek bağışında bulunacaklarını ifade eden fırın sahipleri maddi durumu iyi olan tüm hayırseverleri Gıda Bankasına bağışta bulunmaya davet etti. 
Fırın sahiplerine teşekkür eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ülkemizin bu zor günlerinde halkımıza destek olmak için taşın altına elini koyarak Gıda Bankamıza destekte bulunan tüm hayır severlerimize teşekkür ediyorum” dedi. 

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