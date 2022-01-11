Haydi Çorum, “Zehra Meva” için mutlu sona çok yaklaşıldı

Minik Zehra Meva'nın tedavisi için Valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyasında yüzde 98 seviyesine ulaşıldığı bilgisi geldi. Sevindirici gelişmeyi Kalınsazlıoğlu ailesi sosyal medya hesaplarından duyurarak son 44 bin dolarlık bölüm için destek istedi.

“Müjdeler olsun Mevacan Ailem biz bugün %98 olduk" paylaşımı yapan aile, “Tedavim için gereken miktara çok az kaldı. Sizlerin desteği, yardımıyla ve tabi ki müthiş mükemmel gönüllü ordusuyla Elim Sende Platformu platformuyla başardık. En kısa zamanda %100 olacağız inşallah sizlerin sayesinde” ifadeleri kullanıldı.

“1 TL’ye kadar bile olsa damlaların okyanus olmasını ve Zehra Meva'ların yaşamasını istiyoruz” diyen aile küçük kızın tedavisi için gereken 2 milyon 200 bin doların 2 milyon 156 bin dolarının yani yüzde 98’inin toplandığını, 44 bin dolarlık destekle Zehra Meva’nın yurtdışında yapılacak tedavisi için gereken rakama ulaşılacağını da müjdeledi.

Bilindiği gibi Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner önceki gün Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle her yıl basına yolladığı çiçekler yerine basın adına Zehra Meva’nın kampanyasına 10 bin TL yardımda bulunmuştu. Ayrıca Sungurlu’da yaptığı sosyal faaliyetlerle tanınan ve birçok kez hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında iyilik köprüsü kuran Volkan Hançeroğlu da Çorum ve ilçelerindeki oda başkanları, kurum müdürleri, avukatlar, esnaflar, işadamları ve siyasilerden topladığı 4 bin 500 TL’yi yardım kampanyasını yürüten Haluk Yıldız’a teslim etmişti.

Kalınsazlıoğlu ailesi bir kez daha Zehra Meva için gerekli olan yardım kampanyasının numaralarını da şu şekilde paylaştı: “

IBAN: TR71 0001 0019 9765 4492 3750 08

USD: TR44 0001 0019 9765 4492 3750 09

Euro: TR17 0001 0019 9765 4492 3750 10

SWIFT-BIC : TCZBTR2A

ALICI: Rabia KALINSAZLIOĞLU

AÇIKLAMA: Meva

Yurtdısından destek olacaklar için PAYPAL ve GOFUNDME linki:

https://taplink.cc/zehrameva_yasasin”

(Volkan SINAYUÇ)

