Haydar öğretmen defnedildi

Çorum'un Mecitözü İlçesi’nin Körücek Köyü nüfusuna kayıtlı, merhum İsmail ve Nazik Öngen’in oğlu, Emine Öngen’in eşi, Dr. Kaan Öngen’in babası Haydar Öngen, Bahçelievler Mahallesi Çoraklık 20. Sokakta bulunan evinde Cuma günü kendisini asarak hayatına son verdi. Merkez Büyükdüvenci Köyü’nde öğretmen olarak görev yapan Öngen’in vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi Cumartesi günü Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

Dede Şahin Polat’ın dua ve gülbengleri eşliğinde düzenlenen cenaze törenine; Eğitim-Sen Çorum Şubesi Yönetim Kurulu, bazı sendikacılar, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile yakınları katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler

(Haber Merkezi)

