Haydar Ali Öztaş, Zeki Gül’ü ziyaret etti

Öztaş’ın ziyaretine, Ankara’da yaşayan emekli daire başkanı ve işadamı Ragıp Güven de katıldı.

Zeki Gül, hayırsever işadamı Haydar Ali Öztaş’ın Çorum’a yapılacak her hayır işinde var olduğunu söylemesinin takdire şayan olduğunu söyledi.

Öte yandan, Ak Parti Çorum İl Başkan Yardımcılığı ve SKM Başkanlığı görevlerinde bulunmuş olan Eyüp Arslan da, Zeki Gül’ü ziyaret etti.

(Haber Merkezi)