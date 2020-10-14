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Haydar Ali Öztaş, Zeki Gül’ü ziyaret etti

TBMM Onur Ödülü Sahibi “Eğitim Gönüllüsü”, Çorumlu yardımsever sanayici ve işadamı Haydar Ali Öztaş, Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Danışmanı, önceki Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül’ü makamında ziyaret etti.

Güncel 14.10.2020, 20:07
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Haydar Ali Öztaş, Zeki Gül’ü ziyaret etti

Öztaş’ın ziyaretine, Ankara’da yaşayan emekli daire başkanı ve işadamı Ragıp Güven de katıldı.

Zeki Gül, hayırsever işadamı Haydar Ali Öztaş’ın Çorum’a yapılacak her hayır işinde var olduğunu söylemesinin takdire şayan olduğunu söyledi.

Öte yandan, Ak Parti Çorum İl Başkan Yardımcılığı ve SKM Başkanlığı görevlerinde bulunmuş olan Eyüp Arslan da, Zeki Gül’ü ziyaret etti.

(Haber Merkezi)

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